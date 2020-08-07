Серьезная автоледи: Кудрявцева и Макаров запечатлели дочку в приталенном платье за рулем

Ведущая шоу «Секрет на миллион» показала, как ее возлюбленный общается с маленькой наследницей.

Лера Кудрявцева еще недавно не упоминала, что она уже не только мама, но и бабушка. 49-летняя телеведущая может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. После карантина она отдохнула в Адлере с годовалой дочкой Марией. Блондинка без стеснения позировала в купальнике. А потом она вернулась в столицу, но лишь спустя несколько недель вернулась к работе. Звезда все свободное время уделяет семье.

Если 6 августа Лера весь день провела на съемках. Она блистала то в юбке-футляре, то в розовом костюме. Уже 7 августа, пятницу, телеведущая провела с родными. Она поделилась снимками и трогательными видео, на которых запечатлела подросшую наследницу. Мария в голубом приталенном платье с принтом в виде сердечек училась водить игрушечную машину. Ей помогал ее отец Игорь Макаров.

Хоккеист даже научил девочку элегантно садиться в машину. «Давай, надо на стоянку загнать ее», — отметил он. «Давай, рядом с маминой машину ставь. Припарковывайся», — присоединилась Лера. «Садись, музыку ставь», — посоветовал Игорь.

Мария с серьезным видом рулила машиной. Она ловко управлялась со своим транспортным средством.

«Папа — доча и „Мерседес“», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейными кадрами. «Двух лет нет, а она уже на мерсе рассекает», «Эх, прокачу! С детства хороший вкус», «На папку похожа!», «Ну автоледи», «Лапуля красотуля. Хорошо, когда ребенку есть где погулять, поиграть. На свежем воздухе», Очень идет дочке это авто«, «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.