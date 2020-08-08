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Светлана Дружинина призналась, что не знала о дедушке священнике до 17 лет

Режиссер рассказала, что от нее скрывали этот факт.

Светлана Дружинина призналась, что не знала о дедушке священнике до 17 лет
Светлана Дружинина. Фото: instagram.com/sdruzhinina_official

Светлана Дружинина раскрыла подробности своей жизни. Оказывается, она не знала, что ее дед – священник вплоть до 17 лет. Мама режиссера не хотела об этом говорить девочке, потому что боялась, что она проболтается и сломает себе карьеру.

«По некоторым сведениям, дед мой Иван был бастардом какого-то высокого чина, тот не признал его, но помог поступить в духовную академию. По окончании, дед отказался от высокого покровительства и уехал служить не в престижную епархию, а в голодный край под Елец», — написала Дружинина в своем Инстаграме.

Недавно режиссер объявила о начале съемок фильма «Гардемарины-5». Они пройдут в Крыму. Четвертая часть киноэпопеи, по планам, должна выйти на экраны в декабре. Сейчас идет процесс озвучивания ленты.

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