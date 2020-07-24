Приключения продолжаются: фильм «Гардемарины-5» будут снимать в Крыму

Четвертая часть фильма, скорее всего, выйдет на экраны в декабре.

Работа над «Гардемаринами 5» уже началась. Съемки картины будут проходить в Крыму. Об этом рассказала режиссер фильма Светлана Дружинина в своем Instagram. А четвертая часть киноленты, скорее всего, выйдет на большие экраны в декабре. Сейчас идет работа над ее озвучкой.

«Приблизительно так. Сейчас ничего не могу рассказать, у нас идет работа», — сказала Дружинина корреспонденту Teleprogramma.pro.

больше по теме Дружинина отреагировала на просьбу Бортко к Минкульту выделить ему 800 млн рублей на фильм Как отметила прославленный режиссер, она и сама нуждается в такой же помощи.

Команда режиссера готовит экспедицию в Крым. Там же проходили съемки и четвертой части. В пятой части киноэпопеи вновь примут участие Михаил Боярский, Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, а также новые лица – яркие и молодые актеры, которых прежде на экранах не было.