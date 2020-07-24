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Приключения продолжаются: фильм «Гардемарины-5» будут снимать в Крыму

Четвертая часть фильма, скорее всего, выйдет на экраны в декабре.

Приключения продолжаются: фильм «Гардемарины-5» будут снимать в Крыму
Съемки фильма "Гардемарины 4". Фото: instagram.com/film.gardemariny

Работа над «Гардемаринами 5» уже началась. Съемки картины будут проходить в Крыму. Об этом рассказала режиссер фильма Светлана Дружинина в своем Instagram. А четвертая часть киноленты, скорее всего, выйдет на большие экраны в декабре. Сейчас идет работа над ее озвучкой.

«Приблизительно так. Сейчас ничего не могу рассказать, у нас идет работа»,  — сказала Дружинина корреспонденту Teleprogramma.pro.

Команда режиссера готовит экспедицию в Крым. Там же проходили съемки и четвертой части. В пятой части киноэпопеи вновь примут участие Михаил Боярский, Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, а также новые лица – яркие и молодые актеры, которых прежде на экранах не было.

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