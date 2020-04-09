Светлана Дружинина поделилась своим способом ухода за кожей рук

Советская и российская актриса, кинорежиссер и сценарист Светлана Дружинина поделилась, как ухаживает за кожей рук. В условиях, когда применение санитайзеров и антисептических гелей резко возросло из-за коронавируса, рекомендации от народной артистки могут оказаться очень кстати.

Свой универсальный способ ухода она придумала задолго до пандемии. В какой-то момент на кухне у артистки сломалась посудомоечная машина и пришлось справляться с тарелками привычным способом.

«Сейчас посуду мою руками. Кроме того, приходится часто пользоваться антисептиками и различными спиртосодержащими и химическими средствами», — рассказывает Светлана Сергеевна.

В уходовом арсенале Дружининой только натуральные продукты. Например, для рук она применяет хорошее масло.

«Очищаю кожу детским мылом без красителей и отдушек, а потом на еще влажную кожу наношу растительное масло. Можно взять любое: подсолнечное, оливковое, тыквенное… Сверху надеть перчатки – и все. Особенно это хорошо на ночь», — советует читателям Teleprogranna.pro актриса.

Тем временем в Департаменте здравоохранения Москвы россиянам напомнили, что должное внимание стоит уделять не только гигиене рук, но и часто используемым предметам. Речь идет о ключах, наушниках, санитайзерах, наручных часах, поводках для животных, пульте от телевизора. Именно с ними человек контактирует чаще всего в течение дня, сообщает телеканал «360».