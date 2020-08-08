Обменялись браслетами: Бузова похвасталась роскошным подарком от Манукяна на годовщину

Все слухи и сомнения о расставании Ольга Бузова и Давид Манукян очень быстро и убедительно развеяли – влюбленные накануне отметили годовщину своих отношений. Причем, сделали это с серьезным размахом: пара улетела в Сочи и поселилась в фешенебельной гостинице, а вечером отправилась в дорогой ресторан. Как проходило их романтическое свидание, Бузова по традиции показала у себя в Instagram.

Бузова с нескрываемым восторгом рассказала, что для них провел гастрономическую экскурсию по подаваемым к столу блюдам сам шеф-повар ресторана. А позже настало время обмена подарками. Дава преподнес любимой сразу несколько девчачьих сокровищ – браслет Cartier и набор украшений, которые Бузова тут же засветила в микроблоге.

«Просто прелесть, спасибо, любимый мой. Очень! В коллекцию мою!» — похвасталась Бузова. «Чтобы сияла. Уже с бриллиантами!» — ответил Манукян.

В свою очередь, певица преподнесла любимому к подаренным ранее часам Rolex браслет. «Знак бесконечность, наш знак» — прокомментировала Бузова сюрприз.

Кстати, стало известно, почему поющая телеведущая и ее возлюбленный долго не общались. Оказалось, что они поссорились из-за сотрудничества Манукяна с Киркоровым.