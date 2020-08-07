Песня раздора: стало известно, из-за чего Бузова и Манукян перестали общаться

Поклонники Ольги Бузовой и Давида Манукяна не смогли не заметить, что между их любимчиками пробежала черная кошка. Несколько недель звезды не появляются друг у друга ни в летне, ни в stories Instagram, не комментируют друг другу посты и не реагируют на слухи о расставании. Будто ничего и не было.

А между тем, по сообщениям Telegram-канала Super, половинки сильно поругались и причина кроется в творческой конкуренции.

Песней раздора стала коллаборация Давида Манукяна с самим королем отечественной эстрады. Сначала артисты записали ремейк хита Киркорова «Зайка моя!», а теперь и вовсе готовятся взорвать чарты песней «Ролекс». Именно сотрудничества с Филиппом Бузова не смогла простить Даве — певица давно мечтает спеться с бывшим мужем Аллы Пугачевой.

Однако в годовщину отношений Бузовой и Манукяна — пара начала встречаться год назад, с 7 августа, — у возлюбленных возникло потепление. Поющая телеведущая разместила бэкстейдж со съемок клипа «Лайкер», где они впервые встретились, и поздравила его с этим знаменательным событием. Дава отреагировал мгновенно: «Я тебя люблю, моя родная!» — прокомментировал он.