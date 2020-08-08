Анатолий Цой рассказал о самом страшном моменте своей жизни

Победитель шоу «Маска» на НТВ Анатолий Цой отказался от алкоголя после того, как устроил дебош. Во время празднования крестин у знакомого он перебрал виски и потерял голову. Как заявил артист The ГАРАЖ, это был самый страшный день в его жизни.

По словам Цоя, выпил он всего пару бокалов, но быстро перестал отдавать отчет своим действиям. Позже друзья рассказали страшные истории о его поведении в тот вечер. Как выяснилось, он даже тушил сигареты об официантов. Сам певец ничего не помнил. После того Анатолий решил завязать с алкоголем.

Сейчас певец занимается не только сольной карьерой, но и активно развивает свой TikTok. Пока у него около 400 тысяч подписчиков. Цою нравится тот факт, что новые артисты появляются благодаря быстро набравшей популярность платформе.