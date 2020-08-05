Ефремов рассказал на суде о детях-иждивенцах

В здании Пресненского суда проходит рассмотрение дела о пьяной аварии со звездой по существу.

Роковой вечер 8 июня круто изменил жизни сразу нескольких людей. После аварии на Смоленской площади, в ходе которой артист Михаил Ефремов допустил лобовое столкновение со встречным авто, он оказался под следствием. А водитель машины, в которую врезался актер, — на кладбище. Экспертиза установила – звезда была пьяна. Более того, в его крови обнаружены следы наркотических веществ.

Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде Москвы, проходит рассмотрение дела Ефремова по существу. Обвиняемому по статье 264 части 4 УК РФ, то есть в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, повлекшем смерть человека Ефремову светит от 5 до 12 лет лишения свободы. На начатом процессе артист поведал суду о своем месте работы, количестве иждивенцев, которых обеспечивает. Копию обвинительного заключения он уже получил.

К слову, адвокат обвиняемого, Эльман Пашаев обратился к суду с просьбой разрешить проведение видеотрансляции и интернет-трансляции на ближайшие судебные заседания. Ему отказали, поскольку слушания и так ведутся в открытом заседании.