«50 млн рублей, а потом — 100»: адвокат Ефремова заявил, что близкие погибшего требовали денег

Эльман Пашаев после заседания суда по делу о ДТП рассказал, что считает главной потерпевшего мать погибшего водителя. Он прокомментировал и то, что его клиенту продлили домашний арест.

30 июля в Пресненском суде собрались десятки журналистов, не говоря о поклонниках Михаила Ефремова, которые переживают за его судьбы. В этот день состоялось первое слушание по делу о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. За рулем автомобиля, который выехал на встречную полосу, был актер. Камеры видеонаблюдения зафиксировали аварию, а очевидцы сразу отметили, что Михаил Олегович находился в нетрезвом состоянии.

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Прокурор требовал, что Ефремову продлили домашний арест, а вот адвокат артиста Эльман Пашаев выступил против такого решения, а также ратовал за то, чтобы его клиенту разрешили двухчасовые прогулки. Но в итоге суд продлил домашний арест актеру до 22 января 2021 года. Разрешения на прогулки ему не дали. Первое основательное заседание суда назначили на 5 августа.

С адвокатом Ефремова сразу после слушания пообщался корреспондент портала Teleprogramma.pro. Пашаев назвал все происходящее «клоунадой». Юрист отметил, что актер не страдает алкоголизмом. Хотя ранее друзья Михаила Олеговича признавались, что не раз артист на их глазах прикладывался к стакану.

«Ну а то, что выпивает иногда, так разве он единственный в России употребляет алкоголь? Я сам как адвокат иногда употребляю», — отметил Эльман.

Он также подчеркнул, что и о наркотическом опьянении во время ДТП говорить еще рано. Ранее родственники погибшего Захарова отказались принимать извинения Ефремова и заверяли, что деньги актера им не нужны. Адвокат в свою очередь заявил, что они все-же просили деньги и их требования росли.

«Родственники сначала требовали 50 млн рублей, потом 100, а следом 150. Их аппетиты растут, и они продолжают ходить по разным ток-шоу», — поделился Пашаев.

Он подчеркнул, что по этому делу очень много потерпевших. Сам юрист считает главной потерпевшего мать Захарова, которой сказали о его смерти только в день похорон. Близкие опасались, что пожилая женщина не переживет трагического известия. По словам адвоката, когда произошло ДТП, приехала в больницу лишь возлюбленная водителя Ирина.

Пашаев также подтвердил, что Ефремов свою вину не признает, но готов понести наказание. Он подчеркнул, что актер очень интересный человек, справедливый и переживает из-за произошедшего. Адвокат обмолвился, что возможно не будет присутствовать на заседании 5 августа, поэтому будет подавать ходатайство, чтобы заседание было перенесено на другое число.