Суд продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову

30 июля состоялось первое заседание суда по делу о смертельном ДТП, в котом погиб Сергей Захаров. В его фургон врезалась машина Михаила Ефремова. Как показала судебная медицинская экспертиза, актер находился в алкогольном опьянении. Также в его крови обнаружили запрещенные вещества. Защищать прославленного артиста стал адвокат Эльман Пашаев.

С утра у Пресненского суда стали дежурить журналисты. Корреспондент портала Teleprogramma.pro стал очевидцем того, как на заседание приехал Ефремов и его адвокат. Пашаев выступил против домашнего ареста для актера, а также попросил разрешить ему прогулки.

Однако суд не учел пожеланий юриста. Домашний арест Михаилу Олеговичу продлили на шесть месяцев. Он будет находится в своей квартире по месту прописки до 22 января 2021 года. Также суд отказал артисту в двухчасовых прогулках. А первое заседание по существу дела о ДТП с участием Ефремова назначено на 5 августа. Об этом рассказал Александр Добровинский, который представляет родственников погибшего водителя Захарова.

Напомним, что близкие погибшего не приняли его извинения и слова соболезнований. Они также отказались от финансовой помощи, которую им предлагали друзья актера. Они надеются, что актер получит максимальный тюремный срок за ДТП в алкогольном опьянении, повлекшее смерть человека, — 12 лет лишения свободы.