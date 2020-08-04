«Дочки не зациклены на гламуре»: Алсу не балует наследниц от Яна Абрамова дорогими подарками

37-летняя певица уточнила, что вряд ли бы стала покупать Сафине и Микелле шубы, бриллианты или брендовые сумки. Ведь они еще совсем юные.

Говоря о воспитании своих старших детей, возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова уточнила, что у ее девочек нет каких-то завышенных требований. По словам певицы, она даже не может себе представить такую картину, чтобы Сафина и Микелла утром по два часа проводили у зеркала, мучаясь исключительно одним вопросом: что бы им такое надеть в школу?

При этом 37-летняя Алсу подметила, что в скором времени они повзрослеют и их взгляды могут поменяться. Возможно, им захочется немного сменить имидж, воспользоваться косметикой, по-другому уложить волосы. Но об этом, как считает их звездная мама, девочкам пока думать рано. Алсу подметила, что она старается делать так, чтобы Сафина и Микелла больше думали об учебе, семье и братике, а не о каких-то бьюти-трендах.

«Девочки не зациклены на гламуре», — приводит 7days.ru слова Алсу.

Певица заверила, что вряд ли бы стала задаривать дочек дорогими подарками: шубами, бриллиантами или брендовыми сумками.

К стати, к появлению Рафаэля наследницы артистки отнеслись с энтузиазмом. Певица уверена, что в первую очередь для них братик — это малыш, о котором нужно заботиться. Девочки опекают кроху словно маленькие мамочки или нянечки, пояснила артистка. И это все, как считает Алсу, из-за значительной разницы в возрасте между детьми. Сыну певицы всего три годика. А его сестры уже стали подростками: Сафине исполнилось тринадцать лет, а Микелле — одиннадцать.