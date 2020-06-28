Мамины дочки: Сафина вышла на прогулку в мини-шортах, а Микелла — в рубашке оверсайз

Алсу не скрывает: ее муж крайне редко соглашается позировать с ней на совместных фото. Бизнесмен Ян Абрамов не любит фотографироваться и избегает всякой публичности. При этом избранник поп-дивы понимает, что его супруга с юных лет была связана с миром шоу-бизнеса, и ей необходимо вести личный микроблог для того, чтобы поддерживать связь с поклонниками.

Еще 27 июня певица отметила день рождения. Алсу исполнилось 37 лет. По этому случаю артистка поделилась свежими снимками, на которых они позировала вместе с дочерьми. Свой уикенд знаменитость провела с семьей. На прогулку со звездной мамой тринадцатилетняя Сафина отправилась в топе с открытыми плечами и трендовых мини-шортах с высокой посадкой. А одиннадцатилетняя Микелла облачилась в джинсы и рубашку оверсайз. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова говорила о том, что вещи из денима окажутся на пике популярности в сезоне весна/лето 2020 года. И в особенности шорты с завышенной талией.

В одном из интервью Алсу призналась, что их с Яном старшая дочка растет спокойной, рассудительной и в меру скромной. А вот Микелла, как говорит певица, полная противоположность сестры — в их семье она маленькая звездочка. Девочке нравится привлекать к себе внимание, петь, танцевать и совершенствовать музыкальный талант. Так, к примеру младшая дочка поп-дивы научилась играть на укулеле.

Алсу не стала запрещать наследнице участвовать в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Микелла не только прошла этап слепых прослушиваний, но и попала в команду к украинской исполнительнице Светлане Лободе. Дочке певицы удалось дойти до финала. Супруга Яна Абрамова не сомневалась в том, что их Микелла сможет понравится телезрителям. Талантом девочки восхищался и композитор Игорь Николаев. Так, музыкант хвалил дочку Алсу за чистый вокал и красивое интонирование.