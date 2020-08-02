Лаконичный стиль: Алсу в блузе с пышными рукавами и джинсах-варенках позировала в своей спальне

Будучи мамой троих детей, 37-летняя Алсу тщательно следит за своим стилем. Об этом говорил и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Искусствовед подметил, что в гардеробе возлюбленной бизнесмена Яна Абрамова много качественной брендовой одежды. Соведущий Эвелины Хромченко уверен, что знаменитость не экономит и на базовых вещах. Говоря о стиле поп-дивы, историк моду заверил, что Алсу придерживается основного правила, которое гласит — между одеждой и телом должна быть дистанция. Васильев не нашел явных огрехов в образах певицы с ковровых дорожек, пояснив, что возлюбленную Яна Абрамова трудно представить в вульгарных нарядах с глубоким декольте или неуместным вырезом. Алсу всегда одевается со вкусом, стильно и лаконично.

На личной страничке в Instagram певица поделилась свежими снимками, представ в обновках. Поп-исполнительница пополнила гардероб белой блузой с пышными рукавами и джинсами-варенками с завышенной талией. Алсу отдала предпочтение трендовому аутфиту, не прогадав с выбором фасона джинс. Ранее имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью Teleprogramma.pro уточнила, что брюки с высокой посадкой окажутся в сезоне весна/лето 2020 года на пике моды.

Алсу позировала в своей спальне, уделив особое внимание аксессуарам, в частности, белому ремешку в одной цветовой гамме с блузой и серьгам-кольцам.