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«Молочко пришло сегодня»: звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала о первых днях материнства

Девушка родила сына буквально на днях.

«Молочко пришло сегодня»: звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала о первых днях материнства
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото https://www.instagram.com/sasha_cherno93_official/

Участники проекта «Дом-2» на ТНТ Саша Черно и Иосиф Оганесян 30 июля впервые стали родителями. В Щелковском перинатальном центре у них на свет появился мальчик, малыша назвали Стефан.

Александре пришлось делать кесарево сечение. Однако молодые родители счастливы и очень благодарны врачам, которые помогли малышу увидеть этот мир.

«Уже на днях домой. Шов пока побаливает, но, слава Богу, что я хожу с первого дня», — рассказала о своем самочувствии участница телестройки.

В личном блоге она опубликовала свою детскую фотографию и заверила, что ее сын — копия она. Пока она с мужем опасается показывать лицо новорожденного и обнародованные в Сети фото прикрывает картинками эмодзи.

Саша Черно. Фото
Саша Черно. Фото https://www.instagram.com/sasha_cherno93_official/

«Молочко пришло сегодня. Разрабатывать его очень больно, но оно того стоит! Мне врачи сказали, что эти первые капли для него самые важные», — описала первые дни материнства Черно.

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