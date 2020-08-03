«Молочко пришло сегодня»: звезда «Дома-2» Саша Черно рассказала о первых днях материнства

Участники проекта «Дом-2» на ТНТ Саша Черно и Иосиф Оганесян 30 июля впервые стали родителями. В Щелковском перинатальном центре у них на свет появился мальчик, малыша назвали Стефан.

Александре пришлось делать кесарево сечение. Однако молодые родители счастливы и очень благодарны врачам, которые помогли малышу увидеть этот мир.

«Уже на днях домой. Шов пока побаливает, но, слава Богу, что я хожу с первого дня», — рассказала о своем самочувствии участница телестройки.

В личном блоге она опубликовала свою детскую фотографию и заверила, что ее сын — копия она. Пока она с мужем опасается показывать лицо новорожденного и обнародованные в Сети фото прикрывает картинками эмодзи.