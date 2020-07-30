«Теперь нас трое»: у Черно и Оганесяна из «Дома-2» родился сын

Звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян 30 июля стали счастливыми родителями. У пары появился на свет мальчик.
«Уж слишком долго мы тебя ждали сынок. Невероятные ощущения, эмоции переполняют. Мы счастливы, как никогда. Теперь нас трое», — написали оба супруга в личных блогах.
Малыш родился с весом в 3 кг 640 г, ростом 55 см. Имя ребенка пока неизвестно.
Отметим, что ради появления на свет наследника, участники обширной телестройки покинули остров на Сейшелах, где снимались в шоу. Девушка, известная своим скандальным характером, вначале закатила скандал на «острове любви», требуя ее немедленной эвакуации. Выполнить настойчивую просьбу Саши сразу не получилось, поскольку это был самый разгар пандемии и появились сложности с авиасообщением. Но позже беременную все-таки доставили в Москву.
А потом Черно поругалась с врачами роддома, где намеревалась рожать, поскольку они как-то поменяли условия ее пребывания в клинике уже на этапе обследования. По крайней мере, так утверждала девушка в личном блоге.