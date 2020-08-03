Держались за руки: мужа Полины Гагариной заметили на прогулке с молодой девушкой и ребенком

Полина Гагарина в 2010 году развелась с первым мужем Петром Кисловым, от которого родила сына Андрея. Пара прожила вместе всего три года.Тогда певица феноменально похудела и вскоре снова вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Порой ходили слухи о разногласиях в их семье. Артистка и сама признавалась, что характер у нее непростой. Особенно сильно это проявлялось во время второй беременности, когда она вынашивала дочку Мию. Также ей приписывали романы с коллегами по сцене. Однако супруги демонстрировали идиллию на фото и во время совместного отпуска.

В разгар карантина появились слухи, что Гагарина рассталась с мужем. Сначала они не комментировали новости в СМИ, а потом Исхаков подтвердил, что больше не живет с певицей. Он не стал делиться подробностями, а сама артистка до сих пор предпочитает отмалчиваться. Экс-возлюбленный звезды публиковал стихи. Поклонники считали, что он тяжело переживает расставание с женой. Но накануне Дмитрия заметили с другой женщиной. Он прогуливался по Ботаническому саду на ВДНХ в компании стройной молодой девушки. При этом мужчина катил коляску, а на руках его спутница несла ребенка, которому около года.

По словам очевидцев, они выглядели словно пара: держались за руки, переглядывались, мило беседовали. Видео с прогулки Исхакова с таинственной спутницей оказалось у портала Super. Отмечается, что девушку зовут Екатерина. Она далека от мира шоу-бизнеса, но при этом имеет достаток, развивает свой бизнес. При этом пока Гагарина и Исхаков не подали на развод, так как никаких данных об этом нет в Мосгорсуде.