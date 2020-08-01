«Шел 4-й час»: Гагарина вывела на прогулку дочку в комбинезоне и леопардовой жилетке

Полина Гагарина уже шесть лет живет в браке с Дмитрием Исхаковым. Обычно они вместе ездят в отпуск и демонстрирую идиллию, но минувшей весной стало известно, что пара распалась. Певица предпочитает не говорить о личной жизни, а вот ее муж подтвердил, что больше не живет со звездой. Пока неизвестно, будут ли они разводится или попытаются спасти семью.Тем временем Гагарина вернулась к работе после самоизоляции, а вот выходные посвящает дочке Мие, которой уже три года.

Еще недавно Полина блистала на съемках в платье-сорочке. Некоторые поклонники отмечают, что девушка стала еще стройнее за последние месяцы. А для прогулки с наследницей артистка предпочла белый трикотажный костюм и пуховую жилетку в тон. Она собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. В одном стиле с ней была одета Мия. На девочке был комбинезон в пижамном стиле и пуховая жилетка с леопардовым принтом.

Сначала кроха рисовала на детской площадке мелом, а потом взялась за мелки сама Гагарина. Она изобразила женщину в платье с сумкой, но ее дочке показалось, что рисунок неправильный. «Она должна быть не такая!» — заявила малышка. «Шел 4-й час прогулки! Хочется присесть, а лучше прилечь», — отметила певица.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у артистки наследница растет модницей и красавицей. «Полина, вы прекрасны», «О Боже, милота зашкаливает», «Какие стильные», «Такие счастливые, когда вместе», «Вот оно счастье», «Счастливы вместе», — прокомментировали пост подписчики.