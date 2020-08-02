Платье невесты, фата и гипюр: Навка поделилась памятными кадрами со свадьбы

Фигуристка поздравила свою вторую половинку с годовщиной, напомнив поклонникам о том, что ровно пять лет назад она вышла замуж.

Вместе с мужем Дмитрием Песковым олимпийская чемпионка в танцах на льду воспитывает дочку Надежду. В свои пять лет наследница Татьяны Навки учит сразу три иностранных языка: английский, китайский и немецкий. Ко всему прочему, девочка занимается спортом и танцами. Супруга пресс-секретаря президента России поставила Надю на коньки. Этой зимой малышка вместе с 18-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Навка не скрывает, что очень гордится дочерью, которая растет самостоятельным и вдумчивым ребенком.

Говоря о своей семье, Татьяна напомнила поклонникам о том, что ровно пять лет назад она вышла замуж. На личной страничке микроблога фигуристка поделилась памятными снимками с торжества. На архивных свадебных фото 45-летняя Навка предстала в гипюровом белоснежном платье невесты и с фатой. В беседе с верными почитателями спортсменка уточнила, что на днях она задумалась о том, почему пятую годовщину свадьбы в народе называют деревянной.

Как оказалось, традиция названия напрямую связана с символичностью, которая заключается в прочности отношений и долголетии. Когда супружеская пара отчасти доказала окружающим, что их союз довольно крепок и надежен.