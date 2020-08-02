Приталенный силуэт: Навка подчеркнула бронзовый загар платьем-туникой в бело-розовую полоску

На одной из фан-страничек Татьяны Навки появилось ее летнее архивное фото, которое сама фигуристка ранее публиковала в личном профиле. Вместе с именитой мамой перед объективом фотокамеры предстала и пятилетняя Надя Пескова. Дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду позировала в клетчатом сарафане на бретелях и пляжных шлепанцах. Сама спортсменка подчеркнула бронзовый загар платьем-туникой в бело-розовую полоску, дополнив летний аутфит соломенной шляпкой и имиджевыми очками. Примечательно, что экс-супруга Александра Жулина отдала предпочтение наряду с приталенным силуэтом.

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники подметил, что олимпийская чемпионка в танцах на льду всегда выглядит ухожено и элегантно. Искусствовед уточнил, что Татьяна одевается в соответствии со своим возрастом и занимаемым статусом. При этом Навке удается подчеркивать достоинства своей фигуры: длинные стройные ноги, осиную талию. Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что спортсменка знает толк в моде и прекрасно понимает, какие вещи ей подходят, а какие нет. Благодаря чему, Татьяна избегает модных ошибок и недочетов, как на светских раутах, так и в обычной жизни.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, свои «карантинные» каникулы Татьяна Навка провела вместе с семьей. Помимо младшей дочери от Дмитрия Пескова, у фигуристки есть и старшая наследница — двадцатилетняя Саша Жулина. На самоизоляции вместе со своими девочками олимпийская чемпионка устраивала кулинарные мастер-классы, делясь с дочерьми советами по приготовлению различных блюд — в том числе и наваристого борща из свежей капусты, зелени и свеклы.