«Ого, какие огурцы!»: Максим Галкин похвастался урожаем овощей из собственной теплицы

Максим Галкин в этом сезоне не на шутку увлекся садоводством. Артист и раньше проявлял живой интерес к работе на земле, высаживая плодоносящие кусты и деревья возле своего замка. Он собственными руками укоренил черемуху, калину, рябину, шиповник и другие растения.

Однако больше всего комик вошел во вкус во время самоизоляции, когда особо развлекаться было нечем. По совету Аллы Борисовны он разбил рядом с домом теплицу и вырастил там кабачки, цукини и болгарский перец. Приготовив из них оладьи, он с гордостью показал их в личном блоге.

«Сами выращиваем, сами едим!» — сказал он.

Теперь пришло время нового урожая. Вместе с сыном Гарри он наведался в теплицу, чтобы порадовать себя свежими огурчиками «с куста». Мальчик восторженно озирался по сторонам, выбирая самый вкусный экземпляр, а папа старательно помогал ему.