Эксперименты с имиджем: Бурак Озчивит вслед за усами отпустил и бороду

Российские поклонники помнят Бурака Озчивита по таким турецким историческим сериалам, как «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая». Если в первом проекте актеру досталась второстепенная роль, то во втором — главная. Он предстал в образе Кямран-бея, а его возлюбленную — Фериде — сыграла Фахрийе Эвджен. Примечательно, что партнерше Бурака удалось завоевать сердце молодого человека. Поначалу они скрывали свои отношения от журналистов. Однако утаить помолвку и свадьбу им не удалось. Торжество состоялось в Стамбуле. И в качестве гостей на празднике присутствовали только самые близкие родственники молодоженов. В апреле 2019 года Фахрийе подарила мужу первенца -— сына Карана.

Так, экранный роман Бурака Озчивита с Фахрийе Эвджен нашел свое отражение и в реальной жизни. Возлюбленная актера из сериала «Королек — птичка певчая» занимается воспитанием сына, а добытчиком в семье стал именно Бурак. К слову, турецкий актер решился на эксперимент с внешностью, в дополнении к усам он отпустил еще и бороду.

Своего мужа Фахрийе называет главное любовью и самым близким человеком, а годовалого сына Карана — маленьким принцем и их общем чудом. Пока Бурак находится на съемках, Эвджен не запрещает малышу смотреть фильмы с участием отца по ТВ.