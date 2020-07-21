Наедине с собой: Бурак Озчивит провел уикенд на катере без Фахрийе Эвджен

Актеры женаты уже три года и воспитывают общего сына Карана.

Со своей будущий женой Фахрийе Эвджен актер из турецкого сериала «Великолепный век» познакомился на съемках другого исторического проекта. Вместе с девушкой Бурак Озчивит снимался в ленте «Королек — птичка певчая». К радости поклонников их экранный роман нашел свое отражение и в реальной жизни. Летом 2017 года влюбленные сыграли свадьбу. Торжество прошло в Стамбуле. А спустя два года, у пары родился первенец — сын Каран. С появлением ребенка Фахрийе сконцентрировалась на доме и семье, главным кормильцем и добытчиком стал Бурак. Именно он обеспечивает близких всем необходимым.

Актер много снимается и из-за плотного графика редко бывает доме. Фахрийе отдает себе отчет в том, что иногда ее супругу необходимо побыть наедине с самим собой, поэтому она не возражает против его уединенных уикендов.

В своем микроблоге Озчивит опубликовал свежий снимок, отправившись на прогулку на катере без возлюбленной, которая осталась дома с годовалым малышом.

Актер делился с подписчиками отчетными селфи, любуясь закатом. Помимо того, что Бурак снимается в сериалах, он также уделяет внимание и рекламным компаниям, которые приносят ему определенный доход.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, главную женскую роль в сериале «Великолепный век» могла получить возлюбленная Бурака Озчивита. Однако в последний момент продюсеры передумали и партнершей Халита Эргенча стала Мерьем Узерли.