Манукян прокомментировал подозрения подписчиков о расставании с Бузовой

Подписчики Давида Манукяна стали всерьез полагать, что отношения Ольги Бузовой и блогера закончились. Некоторое время на странице Манукяна и Ольги не появлялось совместных снимков и это дало повод предположить, что произошло печальное событие.

Некоторые даже заключили, что никаких отношений на самом деле не было. Все, что демонстрировали поклонникам, только продуманная пиар история. Теперь же договор между парой завершился и каждый пошел своим путем.

Ответить на неудобный вопрос блогеру пришлось во время прямого эфира в Instagram.

«Где Оля? Вас давно не видно вместе. Правда, что контракт о пиаре закончился?», — задали вопрос подписчики. «Ну, в общем, по условиям контракта я не могу разглашать все подробности. Сейчас юристы наши работают по продлению контракта», — максимально серьезно сказал Дава.

Но на последнем слове выдержка изменила Манукяну, и он рассмеялся. Спустя несколько минут в Stories появилось совместное фото пары. А после и видео, на котором молодой человек позвонил возлюбленной и на громкой связи пообщался с ней.

Ольга Бузова сказала, что приехала на съемки и очень устала. В конце разговора Давид признался Ольге в любви, пишет сайт OA.

Ранее, стилист Александр Рогов объяснил, почему Бузова стала реже выпускать хиты. Он уверен, что популярность певицы пошла на спад после отношений с Давой. Статус одинокой разведенки давал больше отклика и жалости, а теперь у девушки все хорошо и поклонники теряют интерес, пишет сайт argumenti.ru.