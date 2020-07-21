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«Это станет легендой»: Манукян на фоне слухов о расставании с Бузовой готовит с Киркоровым римейк хита «Зайка моя»

Блогер обнародовал отрывок песни, где признается в любви.

«Это станет легендой»: Манукян на фоне слухов о расставании с Бузовой готовит с Киркоровым римейк хита «Зайка моя»
Дава и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/dava_m/

После скандального «похищения» Ольги Бузовой поползли слухи о том, что девушка рассталась со своим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном. К тому же сам он никак не отреагировал на происшествие. Более того, уже несколько недель они не появляются вместе в аккаунтах друг у друга.

Пока поклонники теряются в догадках, Манукян усердно работает. На подъеме от успеха трека «Черный бумер» Дава пошел дальше и записал римейк песни «Зайка моя» совместно с Филиппом Киркоровым. Об этом Манукян сообщил в личном микроблоге в Instagram.

«Мы создаем историю. Это станет легендой с @fkirkorov наш совместный хит останется навеки, его будут петь ваши внуки», — подписал видео Дава.

Филипп Киркоров и Давид Манукян
Филипп Киркоров и Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m/

Отрывок, который представил Дава, представляет собой припев знаменитого хита Киркорова. Его поет Манукян. Релиз римейка Манукян обещал анонсировать в ближайшее время.

К слову, блогер Дава и телеведущая Ольга Бузова вместе уже почти год. За это время у певицы появилось кольцо на пальце, девушка демонстрировала на публику любовь и счастье и, казалось, дело шло к свадьбе.