«Кого нам уже только не приписывали»: ведущий «Дома-2» о новых ведущих проекта

Страсти вокруг появления нового ведущего популярного ток-шоу «Дом-2» не угасают. Накануне Ксения Бородина в своем инстаграме опровергла информацию об утверждении на это место ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой. Сделала это и сама 61-летняя актриса и телеведущая.

Коллега Бородиной по телестройке, ведущий Антон Беккужев считает, что весь ажиотаж связан с кастингом ведущих, который объявили на проекте.

«У нас объявлен кастинг на нового ведущего. Любой человек из народа может поучаствовать, прислать свою заявку и стать ведущим. Кого уже только нам не приписывали желтые СМИ. И Гузееву, и Ивлееву. Еще раз подчеркну, в нашем кастинге может участвовать любой человек. Как только по кандидатурам станет что-то понятно, так сразу официальные источники объявят об этом», — рассказал Беккужев порталу Teleprogramma.pro.

Также Беккужев сообщил, что не обсуждает с участниками телестройки фейковые новости. Ведь на проекте у них другая миссия – построение отношений.

Напомним, кастинг в телепроект канал ТНТ объявил 14 июля. Новый ведущий может не быть профессионалом, но он должен быть человеком талантливым, харизматичным и умеющим справляться со стрессом. Для участия в отборе необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте телестройки.