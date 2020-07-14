Профессионал не обязателен: ТНТ объявил кастинг на ведущего шоу «Дом-2»

Канал ТНТ объявил о поиске нового ведущего для реалити-шоу «Дом-2». С чем связано такое решение, не уточняется, однако подчеркивается, что обладать профессиональным образованием и даже навыком не обязательно.

Создатели шоу напомнили, что на передачу пришли в качестве ведущих без какого-либо опыта и Ксения Бородина, и Ольга Бузова. Самое главное, чтобы кандидат был ярким, талантливым харизматичным, способным привнести новизну в шоу. Чтобы начать карьеру телеведущего на «Доме-2» необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте программы.

Отметим, что телепроект является одним из самых масштабных в нашей стране. Он стартовал в 2004 году и популярен до сих пор. Впрочем, если считать первую часть шоу – «Дом», которую вел Николай Басков, то можно считать датой рождения телестройки 2003 год.