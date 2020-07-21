«Три модницы»: Бородина в модных брюках карго и свободной футболке сводила дочерей в парк аттракционов

Телеведущая нашла время, чтобы посвятить его Теоне и Марусе.

Ксения Бородина выбрала для семейного похода в парк аттракционов брюки карго и свободную футболку. В понедельник, 20 июля, телеведущая сумела выкроить свободное время, чтобы уделить его Тее и Марусе. Уже на входе девчонки получили презент, о котором думает каждый ребенок, когда выбирается на прогулку, — сладкую вату. Затем девчонки всей толпой протестировали несколько машин, а затем отправились осматривать местные достопримечательности.

Уже в конце прогулки Бородина с дочками сделала памятный снимок на фоне колеса обозрения. Ксения позировала в брюках карго персикового цвета и свободной футболке, заправленной в штаны. Теона была одета в морском стиле: белая футболка в классическую горизонтальную полоску и белые брюки. Маруся предпочла шорты и темный верх.

«Прекрасный день с дочками», — кратко прокомментировала времяпрепровождение Бородина.

«Дочки большие какие уже», «Три модницы!», «До чего хорошенькие», «Так важно уделять время близким людям!», «Девчонки-прелестницы! Одна другой краше», «Прекрасный день и прекрасные вы», «Вот оно счастье», — поддержали тренд на позитив комментаторы.