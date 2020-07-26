«Желаем теплого семейного воскресенья»: 71-летняя Пугачева в лимонной рубашке предстала на редком селфи с Орбакайте

49-летняя Кристина Орбакайте провела уикенд в компании своей именитой мамы. На личной страничке в Instagram певица поделилась редким селфи с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Сама Алла Борисовна крайне редко обновляет личный профиль микроблога, публикуя в основном снимки с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой, домашние кадры и отчетные фото с различных мероприятий, на которых она бывает с мужем — шоуменом Максимом Галкиным. Кристина большую часть времени проводит в Штатах. Поэтому артистке не так часто удается видеться со звездной мамой.

Перед объективом фотокамеры 71-летняя Алла Пугачева позировала в лимонной рубашке, не забыв о макияже. Так, певица сделала акцент на губы, отдав предпочтение глянцевой бежевой помаде. Ко всему прочему, возлюбленная Максима Галкина подчеркнула глаза подводкой и тушью для ресниц.

«Желаем вам теплого и семейного воскресенья! Будьте здоровы и счастливы», — отметила Кристина Орбакайте, позировав для совместного селфи с Примадонной. «Какие вы замечательные!!» — восхитилась певицей и ее дочерью Анита Цой.

Помимо того, что у Аллы Борисовны есть трое внуков: 29-летний Никита Пресняков, 22-летний Дени Байсаров и восьмилетняя Клавдия Земцова, певица воспитывает и шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. Отметим, что свежий снимок своей свекрови с Примадонной по-достоинству оценила и Алена Краснова. Возлюбленная солиста группы Multiverse отметилась «лайком» под фото родственников мужа.