В образе индианки: Орбакайте в расшитом алом сари появилась на вечеринке с зятем Пугачевой

На одной из фан-страничек Кристины Орбакайте появился архивный кадр, который ранее певица сама публиковала в личном профиле. В последнее время знаменитость крайне редко посещает различные светские рауты. Также поступает и Алла Пугачева. Все свободное время поп-дива старается уделять своей семье. И на фоне пандемии супруга предпринимателя Михаила Земцова практически не покидала свой дом, о чем она рассказала в беседе с поклонниками. Исключение артистка делает только ради вечеринок близких друзей. На одном из таких праздников старшая дочка Примадонны отечественной сцены появилась в расшитом алом сари, отдав предпочтение колоритному индийскому образу. Знаменитость любит экспериментировать с этническими стилями. Однако этот лук был продиктован тематикой вечера. Муж артистки оделся в соответствии с дресс-кодом.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть трое детей: 29-летний Никита от певца и музыканта Владимира Преснякова-младшего, 22-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова и восьмилетняя дочка Клавдия от предпринимателя Михаила Земцова. В одном из интервью бывшая свекровь певицы — Елена Преснякова рассказала о том, что ее сын тяжело переживал разлад с Кристиной. Когда на свет появился их первенец, они оба были еще слишком молоды. Со временем Орбакайте увлекла ее карьера: съемки в фильмах, концертные турне и гастроли — на семью у певицы практически не оставалось времени. Тогда их брак и дал трещину. Несмотря на это, мама Преснякова заверила, что по-прежнему относится к Кристине как к дочери, ведь она подарила ей такого замечательно внука.