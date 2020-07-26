«Она сказала: «Да!»: младший сын Валерии сделал девушке предложение

21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке. Счастливым событием в семье певица поспешила поделиться на личной странице в Instagram. Напомним, с дамой сердца Лианой Волковой молодой человек познакомился не так давно после расставания с предыдущей пассией – моделью Анной Аверьяновой. Вместе со второй половинкой Шульгин успел пережить аварию под Петербургом: тогда молодые люди как раз ехали к Валерию и Пригожину, чтобы устроить первое знакомство.

С того момента ребята неоднократно обедали вместе с родителями юноши. Валерия выбор сына полностью одобряет и даже вступается за Лиану в социальных сетях. В воскресенье, 26 июля, стало известно, что Арсений сделал Лиане предложение и преподнес ей кольцо с крупным камнем в бархатной, синей коробочке. Судя по всему, девушка ответила согласием, ведь впоследствии на небоскребе в Москве появился движущийся билборд с текстом.

«Она сказала: «Да!», — гласила бегущая строка.

Счастливы за детей и певица с продюсером.

«Сегодня я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать!», — поделилась восторгами артистка.

Спешат поздравить молодых и в комментариях. «Большие поздравления ребятам!», «Лера! Супер новость! Красивая пара! Таких как Сеня сейчас единицы, восхищаюсь», «Молодцы, пусть будут счастливы», «Счастья молодым, пусть их совместная жизнь продлится долгие годы во взаимопонимании», « Валерия, поздравления Вашей семье! Очень красиво Арсений сделал предложение! Романтик», — высказались они.