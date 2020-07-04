«Возмужал, маму перерос»: Валерия поделилась кадром с младшим сыном и его девушкой-моделью

52-летняя Валерия поделилась с любимой аудиторией редким снимком с младшим сыном и его девушкой-моделью. 21-летний Арсений Шульгин – нечастый гость в мамином Instagram: уже не первый год юноша живет отдельно от родителей, активно развивает бизнес и ухаживает за манекенщицей Лианой Волковой. Воспользовавшись хорошей погодой, влюбленные отправились на прогулку в парк Горького, где юноша и девушка арендовали электросамокаты. Позже Шульгин порадовал Лиану сладкой ватой и прелестными видами.

После насыщенного дня Шульгин вместе с девушкой приехал к маме. Члены семьи приняли решение сфотографироваться на память, ведь с возобновлением концертных туров не вполне понятно, когда Валерия вновь сможет увидеть младшего наследника.

«Ребятки мои замечательные, как с вами хорошо! Люблю! Уютный вечер в прекрасном месте», — излила чувства артистка.

В кадре Валерия появилась в черном строгом пиджаке оверсайз, свободной белой футболке и не менее строгих брюках с завязками. Больше же всего внимание привлекла сумка из кожи крокодила.

«Арсений и Лиана. Они невероятно счастливые! Вы- прекрасны, Валерия», «Возмужал сын, маму перерос», «Как приятно вас видеть с детками, дорогая Лерочка, а от Лианочки исходит всегда нежность», «Сумку такую же хочу!», «Как же Арсений быстро вырос!», «Тема похож на маму Валерии», «Какие они у Вас замечательные. Пусть будут счастливы, любви и взаимопонимания», — пожелали паре всего самого доброго люди.