Было жарко: солист Niletto во время выступления на «Выпускном» похвастался «кубиками»

Накануне в Парке им.Горького было по-настоящему жарко. Под открытым небом на Пушкинской набережной состоялось первое после отмены режима самоизоляции грандиозное музыкальное шоу — «Выпускной – 2020» с участием множества звезд российской сцены.

Порадовать вчерашних школьников вышел и солист Niletto. Данил Прытков исполнил свой хит «Любимка», который вместе с ним пели тысячи зрителей. В какой-то момент певец просто не выдержал накала эмоций и снял с себя ветровку, оголив идеальный торс и продемонстрировав свои «кубики» пресса на радость фанатам. Во время следующей композиции в дуэте с певицей Zivert Прытков снова облачился в костюм.

Кстати, знаменитая косичка Niletto так до сих пор и не отросла. Неизвестно, вернется ли к своей прежней «прическе» Прытков, или окончательно избавился от своей фишки, но для многих фанатов было шоком, когда музыкант собственноручно побрил себя налысо.