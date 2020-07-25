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Было жарко: солист Niletto во время выступления на «Выпускном» похвастался «кубиками»

Любимец миллионов фанатов Данил Прытков продемонстрировал со сцены свой идеальный торс.

Было жарко: солист Niletto во время выступления на «Выпускном» похвастался «кубиками»
Данил Прытков. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Накануне в Парке им.Горького было по-настоящему жарко. Под открытым небом на Пушкинской набережной состоялось первое после отмены режима самоизоляции грандиозное музыкальное шоу — «Выпускной – 2020» с участием множества звезд российской сцены.

Порадовать вчерашних школьников вышел и солист Niletto. Данил Прытков исполнил свой хит «Любимка», который вместе с ним пели тысячи зрителей. В какой-то момент певец просто не выдержал накала эмоций и снял с себя ветровку, оголив идеальный торс и продемонстрировав свои «кубики» пресса на радость фанатам. Во время следующей композиции в дуэте с певицей Zivert Прытков снова облачился в костюм.

Данил Прытков
Данил Прытков. Фото: w.instagram.com/muztv/

Кстати, знаменитая косичка Niletto так до сих пор и не отросла. Неизвестно, вернется ли к своей прежней «прическе» Прытков, или окончательно избавился от своей фишки, но для многих фанатов было шоком, когда музыкант собственноручно побрил себя налысо.

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«Московский выпускной 2020»NILETTOДанил ПрытковМУЗ-ТВ