«Это другой Niletto»: автор хита «Любимка» выпустил клип, ради которого состриг свою косичку

Певец Данил Прытков не так давно шокировал фанатов, когда побрился налысо.

Накануне состоялась премьера трека «Молодым» и клипа на него певца Niletto. Артист прославился после песни «Любимка» и завоевал любовь публики не только благодаря своему вокальному таланту, но и яркой внешности и превосходной хореографии. Фишкой Данила Прыткова стала его прическа — эпатирующая косичка, которая свисала на глаза в качестве челки. И многим не давала покоя.

Накануне премьеры нового клипа Прытков решился на радикальную смену имиджа. Он снял видео, на котором собственноручно сбривает свои локоны и ту самую косичку. Так он привлек внимание к будущему клипу, в котором появился преображенным.

В видео к треку «Молодым» артист снялся, к слову, уже с отросшими волосами, но косички, разумеется, как не бывало. Песня пришлась по душе поклонникам, они поспешили оценить ее.

«Респект Ниллето. Постригся почти налысо ради клипа. Кросс», «Очень круто! Спасибо! Даня, ты сделал мое лето», «Это другой Niletto, но попадает прямо в сердце!», «Просто бомба!», «Песня, как и клип, бомба, заходит на все 100, спасибо» — пишут в комментариях на YouTube.

Напомним, 28-летний Данил Прытков прославился после участие в шоу «Песни» на ТНТ. Там ему не удалось дойти до прямых эфиров, однако артист прославился и полюбился публике.