«Московский выпускной 2020»: телеканал «Муз-ТВ» покажет прямую трансляцию из парка Горького

2020 год стал очень сложным для всех. Тяжелее других пришлось школьникам, которые несколько месяцев учились дистанционно и готовились к экзаменам онлайн. Последний звонок во многих школах тоже прошел в формате видеосвязи, а вот традиционного выпускного и вовсе не было. Однако столичные выпускники смогут повеселиться и отметить прощание со школой. В пятницу, 24 июля, в парке Горького пройдет праздничный концерт специально для них.

«Московский выпускной 2020» пройдет при поддержке комплекса социального развития Москвы. А прямую трансляцию с метасобытий будет вести телеканал «Муз-ТВ». Зрители смогут насладиться live-шоу до самого рассвета. Музыкальный телеканал покажет кадры с масштабной сцены на Пушкинской набережной столичного парка, где выступят топовых хитмейкеры и фрешмены, а также прозвучат абсолютные хиты и поздравления из уст артистов. Пройдет в парке и грандиозное световое шоу.

В праздничном концерте примут участие десятки звезд, среди них: Zivert, Глюк`Oza, Полина Гагарина, Юлианна Караулова, Ханна, Рита Дакота, Наташа Королева, Ирина Дубцова, Дискотека Авария и многие другие известные персоны.

Отметим, что это праздничный концерт для выпускников станет первым масштабным мероприятием после отмены режима самоизоляции. Организаторы позаботились о безопасности участников. На входе будет установлено оборудование, а на всей территории мероприятия будут раздавать защитные маски, одноразовые перчатки и антисептики.

По предварительным данным, десятки тысяч выпускников встретят рассвет вместе с артистами и их главными хитами. Увидеть, как это будет, можно 24 июля в 22:00 в прямом эфире на «Муз-ТВ».