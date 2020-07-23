Родители Жанны Фриске отсудили у Дмитрия Шепелева 7 млн рублей

Семья до сих пор не может разобраться с финансовыми вопросами, которые остались после смерти певицы.

В семье Жанны Фриске новый виток конфликта. После смерти певицы отношения между ее родителями и Дмитрием Шепелевым обострились до предела. Конфликт усугубил финансовый вопрос.

«Русфонд» потребовал вернуть непотраченные на лечение певицы средства, а это 21 миллион рублей. Именно столько должно было остаться от сборов после смерти знаменитости. Денег на счетах не оказалось, но со временем родители Жанны вернули долг и теперь требуют треть суммы с экс-зятя.

Шепелев, в свою очередь, посчитал, что не он должен тестю и теще, а они ему. И не семь, а 10,1 млн рублей. С таким иском он обратился в Пресненский суд и потребовал взыскать с Владимира и Ольги внушительную сумму.

Адвокаты Фриске и Шепелева настаивали, чтобы судебное заседание проходило за закрытыми дверями, но суд не пошел им навстречу. По итогу заседания выяснилось, что Шепелев предлагал родственникам заключить мировое соглашение, но они не согласились.

Защитник телеведущего настаивал, что мать Жанны Фриске сняла деньги с ее счета за две недели до смерти артистки. При этом на прошлом заседании Ольга Фриске пояснила, что деньги были переданы Жанне, а она потратила их по своему усмотрению.

На что сторона Шепелева попросила приобщить к материалам диск с интервью Владимира Фриске, в котором отец певицы говорил, что за три месяца до смерти Жанна впала в кому.

Когда встал вопрос возврата 21 млн, то часть средств родители погасили за счет недвижимости Жанны, а чтобы приставы не арестовали последнюю квартиру покойной дочери, вернули недостающую сумму деньгами. Шевелев полагает, что из снятых со счетов миллионов.

Выслушав стороны суд вынес решение в пользу родителей Жанны. Пока мотивировочная часть иска не прописана.

В беседе с 5-tv.ru отец Фриске отказался комментировать иск, заявив, что не в курсе ситуации.

На сайте Пресненского суда Москвы появилась информация о прошедшем заседании по делу № 02-2868/2020. Из опубликованных сведений становится ясно, что суд действительно рассмотрел дело и принял решение удовлетворить иск Владимира и Ольги Фриске.

Ранее отец Жанны Фриске признался, что переживает за Анастасию Заворотнюк и надеется, что ей поможет лекарство, которое запретили принимать Жанне, пишет сайт argumenti.ru.