«Тигр в деле»: Наталью Фриске с симпатичными кудряшками спутали со знаменитой сестрой

Сестра скончавшейся пять лет назад певицы Жанны Фриске Наталья в Instagram поделилась фотографией с кудряшками. Многие пользователи в очередной раз сравнили ее со звездной сестрой. Действительно, с годами Наталья, которая младше Жанны на 12 лет, становится ее точной копией.

«Тигр в деле», «Наталья, вы просто вылитая Жанна Фриске», «Вам очень идет этот образ с кудряшками. Пожалуйста, оставайтесь всегда такой», «Очень похожа на покойную сестру. Главное, чтобы судьба не была похожа», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Жанна Фриске на протяжении двух лет боролась с раком мозга. О своей тяжелой болезни она узнала вскоре после рождения сына Платона. Звезда неожиданно потеряла в один из дней сознание и обратилась за помощью к докторам, которые и поставили неутешительный диагноз.

Отметим, что Наталья, у которой есть свой салон красоты, как и ее родители, лишена возможности видеться с сыном Жанны Фриске Платоном Шепелевым. Отец ребенка телеведущий Дмитрий Шепелев не позволяет им встречаться. Он разругался с семейством Фриске в пух и прах.