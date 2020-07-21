Дмитрий Шепелев станет ведущим нового семейного шоу на ТНТ

Телеведущий после отпуска предстанет перед зрителями в передаче «Ты как я», где будут участвовать звезды и их дети.

Дмитрий Шепелев в марте перестал вести шоу «На самом деле». Ведущий давно мечтал сменить место работы и после долгих обдумываний покинул проект. Вскоре после увольнения он объявил, что уже снимается в новой передаче, но ее название оставил в секрете. А когда настал период самоизоляции, Дмитрий пропал из вида поклонников. Ходят слухи, что он уехал в отпуск с сыном Платоном и своей новой возлюбленной.

Тем временем стало известно, где теперь работает телеведущий. Уже совсем скоро зрители увидят его на телеэкранах. Этой осенью на телеканале ТНТ выйдет новая семейная передача «Ты как я» и Шепелев станет ее ведущим. Стоит отметить, что он впервые будет сотрудничать с развлекательным телеканалом, а это шоу будет сочетать в себе юмористический и семейный формат.

По задумке, к Дмитрию будут приходить звезды с детьми. Среди участников будут актеры, комики, актрисы, ведущие и другие знаменитости. Им придется сражаться будучи в парах. Проект направлен на то, чтобы выяснить, в какой семье царит взаимопонимание, а также, верно ли, что дети растут копиями своих родителей. Участникам проекта придется пройти три этапа, чтобы проверить себя и свои отношения с наследниками.

«Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой 7 лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», — поделился Шепелев.

Новое шоу «Ты как я» — смотрите всей семьей скоро на ТНТ!