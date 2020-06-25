«Обещай, что всегда будешь помнить»: бойфренд Седоковой написал сыну трогательное послание

27-летний возлюбленный 37-летней певицы Анны Седоковой футболист Янис Тимма обратился к своему сыну в личном блоге с проникновенными словами. Напомним, мужчина в начале осени прошлого года оставил свою супругу Сану и сына Кристиана.

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Брошенная жена резко отреагировала на поступок мужа, опубликовав гневный пост о том, что полгода терпела измены благоверного, стараясь сохранить семью. Позже девушка успокоилась и удалила сообщение. В это время Янис успел засветиться с Анной Седоковой на отдыхе в Турции без обручального кольца. В настоящий момент спортсмен живет вместе с певицей. И похоже, что пара действительно испытывает искренние чувства друг к другу.

Тем не менее Тимма не забыл про своего ребенка от первого брака. В день его рождения он поздравил малыша в своем аккаунте Instagram, обнародовав совместный снимок.