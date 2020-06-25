«Обещай, что всегда будешь помнить»: бойфренд Седоковой написал сыну трогательное послание

27-летний возлюбленный 37-летней певицы Анны Седоковой футболист Янис Тимма обратился к своему сыну в личном блоге с проникновенными словами. Напомним, мужчина в начале осени прошлого года оставил свою супругу Сану и сына Кристиана.
Брошенная жена резко отреагировала на поступок мужа, опубликовав гневный пост о том, что полгода терпела измены благоверного, стараясь сохранить семью. Позже девушка успокоилась и удалила сообщение. В это время Янис успел засветиться с Анной Седоковой на отдыхе в Турции без обручального кольца. В настоящий момент спортсмен живет вместе с певицей. И похоже, что пара действительно испытывает искренние чувства друг к другу.
Тем не менее Тимма не забыл про своего ребенка от первого брака. В день его рождения он поздравил малыша в своем аккаунте Instagram, обнародовав совместный снимок.
«Я буду твоим спасательным жилетом навсегда. Обещай мне, что всегда будешь помнить: ты смелее, чем веришь, сильнее, чем кажется, умнее, чем думаешь. С днем рождения, Кристиан, люблю тебя, мой маленький мальчик», — написал футболист.