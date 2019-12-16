«Не проси любить больше»: Тимма открыл душу в день 37-летия Седоковой

С ноября 2019-го года 27-летний футболист Янис Тимма начал открыто демонстрировать свои чувства к Анне Седоковой. Пара месте появляется на светских мероприятиях, мужчина пишет нежные послания любимой в личном блоге. А кое-кто даже заговорил о беременности певицы.

В начале декабря певица появилась со своим возлюбленным в одном из ночных клубов в облегающем платье, из которого предательски выпирал небольшой животик. Но, естественно, с аппаратом УЗИ никто к звезде не подходил, поэтому вполне возможно, что это всего лишь последствие приятной и сытной жизни в компании с любимым.

Сейчас пара живет вместе в московской квартире Анны. И время они проводят не только вдвоем, но и с тремя детьми певицы. Кстати, у самого спортсмена тоже есть маленьких сын от бывшей жены. И на одном наследнике мужчина останавливаться не собирается. Об этом Седокова открыто сообщала своим поклонникам.

16 декабря возлюбленной Яниса исполнилось 37 лет, футболист поспешил сообщить об этом в своем блоге, посвятив любимой трогательное поздравление.