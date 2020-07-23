Звездный тренд: Порошина в васильковом кардигане оверсайз показала завтрак в деревенском стиле

Российские звезды один за другим показывают свои завтраки в Instagram. И, похоже, что тренд задан. Одной из первых фотографировать утренние трапезы начала Яна Рудковская, которая предпочитает блистать роскошью стола и изысканностью блюд.

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А вот подхватившая моду Татьяна Навка обошлась обычной яичницей и сосисками. Юлия Высоцкая тоже не стала хвастаться богатством, но продемонстрировала свое умение готовить и теплые отношения с мужем. Ее завтрак состоял из закрытой пиццы в компании с любимым супругом Андреем Кончаловским.

Мария Порошина, как и ведущая передачи «Едим дома», накрыла стол во дворе дома. Он оказался внушительного размера, сервированным в деревенском стиле, покрытым вязаной скатертью, на которой красовались овощи с огорода и аппетитная выпечка. Да и окружение оказалось весьма колоритным — палисадник, милый деревянный заборчик и уличный умывальник, старинные стулья с самодельными подушками и даже сундук. Красота!