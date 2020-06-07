Звездный тренд: Навка вслед за Рудковской и Брухуновой показала свой завтрак

Похоже, что у российских звезд стал складываться своеобразный тренд — один за другим они стали демонстрировать свои завтраки в Instagram. Продюсер Яна Рудковская даже ведет постоянную рубрику, показывая, что ест ее семья по утрам и какой посудой она сервирует свой стол. Обычно блюда довольно экзотичны, а их подача изысканна.

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Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не сдержалась и тоже выставила в Сеть кадры со своим завтраком. В отличие от жены Евгения Плющенко, девушка не стала пышно обставлять свой стол и украшать его букетами цветов. Она разложила на блюде сырники, лаконично украсив его ягодами и сметаной. Многим такой минимализм пришелся по вкусу.

И вот новомодное онлайн-течение подхватила Татьяна Навка, фигуристка предпочла на завтрак яичницу с сосисками, чай и фрукты. Стол она украсила своими любимыми пионами.