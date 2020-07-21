«Люблю тебя»: Элджей преподнес матери «Мерседес» на фоне скандала с Ивлеевой и раковиной

Напарник Моргенштерна по клипу «Кадиллак» Элджей подарил матери «Мерседес» за 3 миллиона рублей. Сделал музыкант это на фоне неутихающего уже несколько дней скандала с участием жены Насти Ивлеевой. Напомним, блогера затравили после того, как она показала, в каких условиях живут родители на «исторической родине» — в поселке Разметелево. Ивлееву критиковали, что сама она живет в достатке, но не способна обеспечить самых дорогих людей необходимыми предметами быта.

Спустя несколько дней скандал утих, но сейчас может вспыхнуть вновь. Элджей поделился на личной странице в Instagram фотографией иномарки, которую он, предварительно, приобрел за 3 миллиона «целковых». Вдобавок к серому «Мерседесу» рэпер преподнес родительнице букет цветов.

«Люблю тебя, ма, ты топ!» — высказался он.

Стоит отметить, что ранее Узенюк делился с фолловерами муками выбора: он показывал в stories несколько вариантов транспортного средства для родительницы. Среди прочих в кадре мелькали «Ягуар» и «Порше». Сам музыкант уже не первый год ездит на BMW 8 серии базовой комплектации – его стоимость оценивается в 10 миллионов рублей.

Оценили благородный поступок Узенюка его фолловеры. «Цените мать, как Леха!», «У тебя потрясающая мама», «Шикарный мерин! Мужик!», «Красава. Респектбл!», «Сильный ход», — оценили люди.