Формы еще пышнее: Ники Минаж перестала скрывать беременность

Ники Минаж редко появляется на публике в последнее время. Девушка знаменита своей нестандартной фигурой. Посоревноваться с ней в пышноте форм могут лишь Дженнифер Лопес и Ким Кардашян.

Она без стеснения оголяется на камеру или облачается в провокационные образы, а вот о личной жизни говорит редко. В октябре 2019 года стало известно, что певица тайно вышла замуж за рэпера с криминальным прошлым — 41-летнего Кеннетта Петти.

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Ранее мужчина отсидел в тюрьме за насилие. Однако прошлое избранника не смущает Минаж. Она ранее утверждала, что хочет подарить ему детей. А 20 июля артистка объявила, что беременна.

Оказалось, что несколько месяцев она скрывала от всех интересное положение. Девушка носила объемные платья, поэтому никто не подозревал, что она ждет ребенка. А теперь Минаж опубликовала несколько снимков из фотосессии, на которых позирует в откровенном нижнем белье, демонстрируя внушительных размеров округлившийся живот.

«Я снова влюблена! О, Господи», — написала она.

Поклонники и друзья поздравили звезду с радостным событием. Многие были удивлены и отметили, что ее формы стали еще пышнее и красивее. Они осыпали певицу комплиментами. Не исключено, что уже к осени она станет мамой. Ранее фанаты переживали, что Ники связала свою жизнь с ненадежным мужчиной. Но похоже, что саму артистку возлюбленный только радует.