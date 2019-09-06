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Ники Минаж заявила о завершении карьеры

Артистка хочет посвятить все время своей семье.

Ники Минаж заявила о завершении карьеры
НИКИ МИНАЖ. СКРИНШОТ: INSTAGRAM.COM/NICKIMINAJ/

С неожиданным заявлением относительно своей музыкальной карьеры выступила звезда Ники Минаж. Обращение к фанатам она написала в своем Twitter.

Как отмечает 36-летняя исполнительница, причиной такого кардинального решения стало желание больше времени проводить со своей семьей. Кроме того, Ники выразила искреннюю надежду, что ее поклонники будут рады за нее.

По поводу радости поклонников, можно сильно сомневаться. Ведь, когда весной был неожиданно отменен концерт звезды, зрители были в ярости, и начали скандировать имя ее «заклятой подруги» Карди Би.

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завершение карьерыКарди БиНики МинажПевицасемья

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Ники Минаж заявила о завершении карьеры
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