Ники Минаж заявила о завершении карьеры

С неожиданным заявлением относительно своей музыкальной карьеры выступила звезда Ники Минаж. Обращение к фанатам она написала в своем Twitter.

Как отмечает 36-летняя исполнительница, причиной такого кардинального решения стало желание больше времени проводить со своей семьей. Кроме того, Ники выразила искреннюю надежду, что ее поклонники будут рады за нее.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) 5 сентября 2019 г.