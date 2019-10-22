Ники Минаж тайно вышла замуж за отсидевшего в тюрьме насильника

Ники Минаж обладает не менее выдающейся фигурой, чем у Ким Кардашян. Также она является соперницей другой артистки Карди Би. Карьера эффектной девушки шла в гору, но в сентябре она сообщила о завершении карьеры. Она решила полностью посвятить себя семье. Уже не первый год звезда встречается с рэпером с криминальным прошлым 41-летним Кеннеттом Петти. В конце прошлого года певица утверждала, что хочет родить ему детей.

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Как и полагается, Ники решила начать создание семьи со свадьбы. Летом она получила лицензию на брак, которая является разрешением на вступление в законные отношения от органов власти. А накануне артистка тайно сыграла свадьбу со своим избранником. В соцсети она опубликовала короткое видео, на котором можно увидеть чашку с надписью «миссис», белую бейсболку со словом «невеста» и черную бейсболку с надписью «жених».

Рэперша призналась, что после торжественной церемонии взяла фамилию супруга и подтвердила дату свадьбы. «Ники Минаж-Петти. 21.10.2019», — похвасталась она. Ее поздравили многие коллеги и такие знаменитости, как модель Винни Харлоу: «Так счастлива за вас миссис невеста, вы заслуживаете всего счастья в мире», «Поздравляю Ники!», «Воу, поздравляем королеву», «Мне нужно было приглашение на свадьбу! Круто».

Однако поклонников Минаж встревожила новость о том, что она связала себя узами брака с преступником. Еще в начале их романа они просили, чтобы певица одумалась. Петти не только рэпер, но также бывший осужденный. Он отсидел четыре года в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней девушки. Затем ему дали еще десять лет тюремного заключения за непредумышленное убийство Ламонта Робинсона, которому он выстрелил в живот несколько раз, что и привело к смерти мужчины. В итоге возлюбленный провел в неволе еще семь лет, а затем был выпущен на свободу условно досрочно, об этом пишет Daily Mail.

Как вы считаете, Ники будет счастлива с возлюбленным или их брак продлиться недолго?