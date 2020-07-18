Недавно ставший отцом ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов случайно показал лицо сына

Недавно исполнивший свою мечту стать отцом телеведущий «Дома-2» Андрей Черкасов случайно показал лицо сына. Напомним, малыш родился у Андрея и его супруги Кристины в конце апреля текущего года. Долгое время молодые мама и папа хранили в секрете имя ребенка, но когда мальчику исполнилось полтора месяца, Черкасов рассказал, что принял решение назвать наследника Святославом. Тогда мужчина подмечал, что и его супруга, и многие родственники с этим выбором солидарны.

В последнее же время фолловеров Андрея интересует, когда же они смогут увидеть ребенка и понять, на кого больше похож малыш. В субботу, 18 июля, такая возможность аудитории представилась: Черкасов вышел на прогулку с малышом в то время, как Кристина отправилась по личным делам в Москве. Во время неспешного движения Черкасов случайно заснял лицо сына в stories. Ребенок выглядит очень милым: аккуратный носик чем-то напоминает нос у Кристины. На снимке мальчик наряжен в белую шапочку.

Ранее стало известно, что телепроект ищет нового ведущего. Некоторые зрители уверены – замена нужна как раз Черкасову, поскольку в последнее время мужчина уделяет больше времени семье. Сам Андрей сей факт пока не подтверждал и не отрицал.