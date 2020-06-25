«Супермамочка»: жена Андрея Черкасова похвасталась эталонной фигурой спустя 2 месяца после родов

19-летняя супруга телеведущего «Дома-2» Андрея Черкасова Кристина похвасталась эталонной фигурой спустя два месяца после родов. Напомним, первенец в семье появился в конце апреля – Черкасов обзавелся долгожданным сыном.

Долгое время влюбленные скрывали имя малыша, боясь злых языков хейтеров, однако, недавно все же решились обнародовать его. Мальчика назвали Святославом. Многим это имя пришлось по душе: тогда в комментариях люди писали, что оно отлично звучит в сочетании с отчеством и фамилией.

На днях молодая семья выбралась на отдых в подмосковный отель, воспользовавшись теплой погодой. Кристина призналась: за последнее время она не получала столько эмоций, сколько ощутила за время пребывания в развлекательном комплексе.

Так, Черкасовым удалось пожить в большом доме с баней, бассейном, пятью спальнями и собственным выходом к озеру. На берегу домашнего бассейна Черкасова и поспешила продемонстрировать шикарную фигуру. Первой внимание на себя перетянула большая грудь Кристины в минималистичном черном топе на тонких бретелях. Превосходно выглядит и живот с прессом – сложно поверить, что после родов он способен выглядеть вот так.

Сама Черкасова рассказала, что регулярно консультируется с профессионалами и уже подключила домашние тренировки.

«Какая же вы красавица!», «Завидую, тоже хочу такой силуэт», «Вы выглядите просто великолепно», «Вау!», «Красотка, супермамочка», — расхвалили Черкасову на все лады фолловеры.