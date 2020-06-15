«Моя кровь, моя гордость»: Черкасов обнародовал имя сына

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов обнародовал имя сына. Напомним, малыш появился на свет в семье экс-участника телестройки и его супруги Кристины Ослиной в апреле текущего года. Много лет Андрей рассказывал, что мечтал о появлении наследника на свет. Мужчина был уверен – его первенцем обязательно будет мальчик, а имя для него Черкасов выбрал заранее. Ранее в СМИ появлялась информация, что малыша назвали Марком, однако, Андрей сей факт яростно опровергал.

В понедельник, 15 июня, Кристина и Андрей решились-таки назвать имя сына. Оказалось, что мальчика назвали Святославом. Черкасов уверен – именно это, исконно русское и очень сильное с энергетической точки зрения имя подходит для его малыша. Выбор имени одобрила и Кристина, поэтому ожесточенных споров влюбленные не вели.

«К счастью, моей любимой жене это имя тоже по сердцу. Священная Слава! Наше родное славянское имя. Мой сын. Моя кровь. Моя гордость. СВЯТОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ЧЕРКАСОВ», — озвучил он на личной странице в Instagram.

Кристина же подметила, что с особой материнской нежностью и гордостью произносит имя малыша. Девушка уверена – выбранное ею и отцом имя для мальчика станет для него надежной опорой и защитит его от всех бед, поскольку оно очень мужественное и сильное.

Подписчики Черкасова выбор имени оценили. Они заявили, что очень рады тому, что молодые родители не стали изощряться и придумывать что-то экзотичное. «Святослав, расти здоровеньким», «Идеально сочетается с отчеством и фамилией», «Очень красивое имя, молодцы», «Пусть растет здоровеньким», — высказались они.