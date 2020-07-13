«Не буду просить ничего»: Вадим Казаченко забывает перечислять сыну алименты

57-летний музыкант Вадим Казаченко забывает снабжать своего сына от предыдущего брака с Ольгой алиментами. За него это делает новая жена. Экс-солист группы «Фристайл» развелся с матерью своего наследника в июле 2018 года. Уже тогда музыкант заявлял, что не питает к Филиппу особых чувств, ссылаясь на то, что Ольга якобы не позволяет ему видеться с мальчиком. Позже Казаченко поспешил жениться на своем продюсере – Ирине Аманти. С ней он счастлив в браке и по сей день.

Но, как оказалось, жизнь артиста по-прежнему не безоблачна. 16 июля Ольге и Вадиму вновь предстоит встретиться в суде: мужчина будет защищать честь своей новой возлюбленной, которую, как он сам считает, Ольга оскорбила, обнародовав странную переписку. В ней Аманти якобы заявляет, что хотела бы стать жертвой насилия.

Примечательно, что сам Казаченко осуществлять шаги для прошлой семьи не спешит. Порталу Teleprogramma.pro Ольга рассказала, что ежемесячно получает на Филиппа всего 14 тысяч рублей алиментов, и то – перечисляет их новая жена Казаченко.

«Она перечисляет 14 тысяч рублей на ребенка. У меня претензий нет никаких, это его совесть, я не могу на нее влиять. Я никогда не буду просить у него ничего – ни денег, ни общения с ребенком, это его личное желание», — подметила Ольга.

Сейчас Филиппу почти три года, и он уже узнает папу, но вопросов о нем пока не задает.

«Я о нем пока ничего не говорю. Но он меня прямо и не спрашивает пока», — подметила она.

Не так давно Ольга также рассталась с сыном Армена Джигарханяна Степаном. Сейчас сердце Казаченко вновь свободно. В одиночестве Ольга не чувствует себя несчастной, поскольку много времени посвящает себе и наследнику. О дне рождения бывшего мужа девушка даже и не помнит.