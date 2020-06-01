«Сделаю тебя самой счастливой»: Казаченко продолжает общаться с Джигарханяном после расставания

Ольга старается не думать пока о появлении нового мужчины в своей жизни.

Ольга Казаченко продолжает общаться со Степаном Джигарханяном после расставания. О распаде красивой пары стало известно в начале мая — тогда наследник режиссера заявлял, что не держит зла на бывшую возлюбленную и надеется, что Ольга сможет построить личную жизнь. Взаимностью ответила тогда и Казаченко, она пожелала Степану быть счастливым.

Недавно же выяснилось, что бывшие партнеры продолжают общаться. Сама Ольга рассказала журналистам, что периодически переписывается с мужчиной, ставит ему лайки в социальных сетях. Казаченко сохранила к Джигарханяну самые теплые чувства, но возвращаться к нему не планирует. О личной жизни Ольга сейчас практически не думает, но подмечает: ей в личные сообщения в соцсети стало поступать больше различных предложений от противоположного пола, некоторые даже зовут на свидания.

«Один даже написал: «Оля, приезжай ко мне. У меня большое хозяйство: козы, корова, куры. Я тебя сделаю самой счастливой на земле», — приводит ее слова «Собеседник».